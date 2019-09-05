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Irak’ta Haşdi Şabi, hava kuvvetleri kuruyor
BAĞDAT (AA) - Irak’ta Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin, hava kuvvetleri kuracağı bildirildi. Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis imzalı karar yazısında, "2014 yılında çıkarılan Başbakanlık kararnamesinde...
Genel 05.09.2019, 16:16 05.09.2019, 16:34
BAĞDAT (AA) - Irak’ta Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin, hava kuvvetleri kuracağı bildirildi.
Yazıda, söz konusu müdürlüğün başına vekaleten Salah Mehdi Hantuş’un getirildiği bilgisi paylaşıldı.
Haşdi Şabi Hava Kuvvetleri kurulması kararının, milis yapıya bağlı ülkenin çeşitli yerlerindeki silah depolarının hava saldırısına uğraması sonrası alınması dikkati çekiyor.
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