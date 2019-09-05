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Irak’ta Haşdi Şabi, hava kuvvetleri kuruyor

BAĞDAT (AA) - Irak’ta Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin, hava kuvvetleri kuracağı bildirildi. Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis imzalı karar yazısında, "2014 yılında çıkarılan Başbakanlık kararnamesinde...

Genel 05.09.2019, 16:16 05.09.2019, 16:34
Irak’ta Haşdi Şabi, hava kuvvetleri kuruyor

BAĞDAT (AA) - Irak’ta Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin, hava kuvvetleri kuracağı bildirildi.

Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis imzalı karar yazısında, "2014 yılında çıkarılan Başbakanlık kararnamesinde bize verilen yetkiler dahilinde ve kamu çıkarını göz önünde bulundurarak, Haşdi Şabi Hava Kuvvetleri Müdürlüğü kurulması kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, söz konusu müdürlüğün başına vekaleten Salah Mehdi Hantuş’un getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Haşdi Şabi Hava Kuvvetleri kurulması kararının, milis yapıya bağlı ülkenin çeşitli yerlerindeki silah depolarının hava saldırısına uğraması sonrası alınması dikkati çekiyor.

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#Haşdi Şabi #ırak
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