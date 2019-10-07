Irak'ta internet erişimi yeniden başladı
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 2 Ekim'den bu yana kesilen internet erişimi, ülke genelinde yeniden sağlandı.Kullanımı engellenen Facebook, Twitter,...
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 2 Ekim'den bu yana kesilen internet erişimi, ülke genelinde yeniden sağlandı.
Kullanımı engellenen Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal ağlardaki erişim engeli de kaldırıldı.
Hükümetten konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi yaralandı.
- Sosyal medya üzerinden örgütlendiler
Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sende çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılarak, halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.
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