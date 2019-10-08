Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki kentlerde internet erişimi yeniden engellendi.Irak'ın büyük bölümünde hükümet karşıtı gösterilerin durulmasının ardından dün akşam saatlerinde verilen internet erişimi tekrar...
Genel 08.10.2019, 20:07
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki kentlerde internet erişimi yeniden engellendi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hariç ülkenin genelinde internet kesintisi yaşanıyor.
Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler nedeniyle hükümet, başkent Bağdat ve ülkenin güneyinde internet erişimini durdurmuştu.
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