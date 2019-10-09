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Irak'ta orduya verilen alarm durumuna son verildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle orduya verilen alarm durumu sona erdirildi.Irak medyasında çıkan haberlerde, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere Irak...

Genel 09.10.2019, 10:13
Irak'ta orduya verilen alarm durumuna son verildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle orduya verilen alarm durumu sona erdirildi.

Irak medyasında çıkan haberlerde, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere Irak Savunma Bakanlığının tüm birimlerini alarma geçirdiği hatırlatıldı.

Haberlerde, ülkedeki güvenlik durumunun istikrara kavuşmasının ardından Savunma Bakanlığının ordudaki alarm durumunu sona erdirdiği kaydedildi.

Başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Gösteriler nedeniyle Irak Savunma Bakanlığı 2 Ekim'de kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak amacıyla tüm birimlerini alarma geçirmişti.
#bağdat #gösteriler #ırak
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