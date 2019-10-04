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Irak'ta Şii lider Sadr, milletvekillerini çalışmalarını askıya almaya çağırdı

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, göstericilerin talepleri karşılanıncaya kadar kendisine bağlı milletvekillerine meclis çalışmalarını askıya alma çağrısında bulundu.Sadr, yaptığı yazılı açıklamada,...

Genel 04.10.2019, 15:44
Irak'ta Şii lider Sadr, milletvekillerini çalışmalarını askıya almaya çağırdı
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BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, göstericilerin talepleri karşılanıncaya kadar kendisine bağlı milletvekillerine meclis çalışmalarını askıya alma çağrısında bulundu.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, meclisin birinci grubu Sairun'un milletvekillerine seslenerek, "Ülkede yaşananlara karşı milletvekilliğinizi hiç tereddüt etmeden askıya alın." ifadesini kullandı.

Şii lider, Sairun milletvekillerinden, halkın talepleri yerine getirilinceye kadar meclis oturumlarına katılmamalarını istedi.

Sairun Blokunun, 325 sandalyeli Irak Meclisi'nde 54 milletvekili bulunuyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde 42 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

#gösteriler #ırak #Sadr
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