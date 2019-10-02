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Irak'ta sosyal medyaya erişim durduruldu
BAĞDAT (AA) - Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya erişimi durdurdu.Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde...
Genel 02.10.2019, 20:03
BAĞDAT (AA) - Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya erişimi durdurdu.
Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken sosyal medyaya erişim engeli geldi.
Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.
- Ölü sayısı 4'e yükseldi
Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor. Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.
Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
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