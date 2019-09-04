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"Irak'ta terörle savaşımız henüz bitmedi"

- Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi: "Irak'ta teröre karşı savaşımızın henüz bitmediğini biliyoruz" "Irak'ın uluslararası çatışma sahası olarak kullanılmasına ve bunun bir parçası olmamıza izin vermeyiz" "Ülkemiz, krizlerin çözümü ve farklı görüşlerin yakınlaştırılması için köprü konumunda bulunuyor"

Genel 04.09.2019, 11:09
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BAĞDAT (AA) - Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi, ülkesinin terörle savaşının henüz bitmediğini söyledi.

Halbusi, Bağdat'ta Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Irak'ta terörle mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Meclis Başkanı Halbusi, "DEAŞ'a karşı zaferimiz, sadece Iraklıların değil tüm insanlık tarihinin parlak sayfasıdır. Terör, Irak'ı savaş sahası olarak seçse de sadece Irak'ı değil, bölge ve dünyayı da hedef aldı." ifadelerini kullandı.

"Irak'ta teröre karşı savaşımızın henüz bitmediğini biliyoruz." diyen Halbusi, terörün bıraktığı yıkımın ancak uluslararası ortak çabalarla bertaraf edilebileceğini kaydetti.

- "Irak'ın çatışma sahası olmasına izin vermeyiz"

Irak Meclis Başkanı Halbusi, ülkesinin bir çatışma alanı olarak kullanılmasının da mümkün olmadığını vurgulayarak, "Irak'ın uluslararası çatışma sahası olarak kullanılmasına ve bunun bir parçası olmamıza izin vermeyiz. Ülkemiz, krizlerin çözümü ve farklı görüşlerin yakınlaştırılması için köprü konumunda bulunuyor." diye konuştu.

Halbusi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizde başkalarının çatışma ve çekişme faturasını fazlaca ödedik. Uluslararası meselelerin daima barış yoluyla çözülmesinden yanayız ve bu yönde çağrılar yapıyoruz."

#bağdat #ırak
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