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"Irak'taki gösterilerde 216 kişi gözaltına alındı"

- Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Heyman Baclan, gösterilerin başından bu yana 216 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 154'ünün serbest bırakıldığını söyledi

Genel 03.10.2019, 23:38

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 216 kişi gözaltına alındı.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Heyman Baclan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 216 kişi gözaltına alındı." dedi.

Gözaltına alınan kişilerden 154'ünün serbest bırakıldığını ifade eden Baclan, 62'sinin de gözaltı işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Baclan daha önce yaptığı açıklamada Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde düzenlenen gösterilerde şu ana kadar biri polis 28 kişinin öldüğünü, bin 177 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

#gösteriler #ırak
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