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Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.Irak Sağlık Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada,...

Genel 04.10.2019, 23:45
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi
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BAĞDAT (AA) - Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösterilerin dördüncü gününde ölü sayısının 60'a yükseldiğini belirtti.

Hayatını kaybedenler arasında güvenlik güçlerinin de bulunduğunu aktaran yetkili, bu konuda bir sayı belirtmezken yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiğini aktardı.

Söz konusu yetkili ayrıca gösterilerde yaralananların tedavisi için tüm hastanelerin alarma geçtiğini kaydetti.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

#bağdat #Gösteri #ırak #ölü sayısı
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