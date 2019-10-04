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Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi
BAĞDAT (AA) - Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.Irak Sağlık Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada,...
Genel 04.10.2019, 23:45
BAĞDAT (AA) - Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösterilerin dördüncü gününde ölü sayısının 60'a yükseldiğini belirtti.
Söz konusu yetkili ayrıca gösterilerde yaralananların tedavisi için tüm hastanelerin alarma geçtiğini kaydetti.
Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.
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