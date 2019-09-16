İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Ankara’da
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’ya geldi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’ya geldi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ‘Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’ya geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 20.40’ta Ankara Esenboğa Havalimanına indi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve yetkililer tarafından karşılandı.
“Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi”, yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla gerçekleştirilecek.
(İHA)
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