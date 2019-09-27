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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Modi ve Rugunda ile görüştü

- Ruhani, Hindistan Başbakanı Modi'den Keşmir bölgesinde halkın sorunlarını çözen bir yaklaşım benimsenmesini istedi - Hasan Ruhani: "ABD'nin, Yemen'deki savaşın ve desteklediği Suudi Arabistan ile BAE işgalinin netice vermeyeceği kanaatine ulaşmadığı sürece mevcut durumun değişmesini beklemek çok zor. Bu güçlerin halihazırdaki yöntemleri sadece gerginliğin artmasında neden olur"

Genel 27.09.2019, 00:57
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Modi ve Rugunda ile görüştü

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda ile New York'ta bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, BM 74. Genel Kurul toplantıları dolayısıyla New York'ta bulunan Ruhani ile Modi bölgesel meseleleri ele aldı.

Asya'nın önemli bir ülkesi olan Hindistan'ın İran ile uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve iki ülkenin ilişkilerini daha fazla geliştirme potansiyeli bulunduğunu ifade eden Ruhani, İran, Hindistan ve Afganistan'ın Çabahar Limanı'nın faydalarından istifade ettiğini ve bölgedeki halkın da bundan yararlanacağını söyledi.

Ruhani, Modi'den Keşmir bölgesinde halkın sorunlarını çözen bir yaklaşım benimsenmesini istedi.

Modi de İran'ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanması hakkını desteklediklerini belirterek, Hindistan'ın sadece BM yaptırımlarını resmi olarak tanıdığını ve İran ile yapabileceklerini işler konusunda geri durmayacaklarını söyledi.

Ruhani'nin Modi'yi Tahran'a davet ettiği ve ziyaretin uygun bir zamanda yapılacağı kaydedildi.

- Ruhani-Rugunda görüşmesi

Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda ile de bir araya gelen Ruhani, önceki günkü BM Genel Kurulu hitabında sunduğu "Hürmüz Barış Girişimi" planı ve ABD'nin bölgedeki varlığıyla ilgili değerlendirme yaptı.

ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne eleştiride bulunan Ruhani, "ABD'nin, Yemen'deki savaşın ve desteklediği Suudi Arabistan ile BAE işgalinin netice vermeyeceği kanaatine ulaşmadığı sürece mevcut durumun değişmesini beklemek çok zor. Bu güçlerin halihazırdaki yöntemleri sadece gerginliğin artmasında neden olur." görüşlerini paylaştı.


#hindistan #iran #Ruhani
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