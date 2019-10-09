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İran'da 1 trilyon metreküplük gaz rezervi bulundu

İran'ın güneyinde yürütülen petrol ve gaz keşif çalışmalarında yaklaşık 1 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.

Genel 09.10.2019, 14:35 09.10.2019, 16:45
İran'da 1 trilyon metreküplük gaz rezervi bulundu

ANKARA (AA) - İran'ın güneyinde yürütülen petrol ve gaz keşif çalışmalarında yaklaşık 1 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Fars eyaletinin güneyinde yapılan çalışmalarda 3 bin 900 metre derinlikte 1 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildi.

İran Ulusal Petrol Şirketi Keşif Çalışmaları Müdürü Salih Hindi, keşfedilen rezervlerin başkent Tahran'ın 16 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılama kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Hindi, konuyla ilgili detaylı bilgilerin kısa süre sonra İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Mesud Kerbasiyan tarafından kamuoyuna duyurulacağını aktardı.

- Rusya'dan sonra en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke İran

Ulusal Petrol Şirketi verilerine göre, yaklaşık 33 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi bulunan İran, bu alanda dünya genelinde Rusya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#gaz #iran #petrol
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