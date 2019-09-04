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İran'dan, ABD'nin Devrim Muhafızları kararına tepki

- İran, ABD Dışişleri Bakanlığının, Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında ödül vadetmesini kınadı

Genel 04.09.2019, 23:41 04.09.2019, 23:53
İran'dan, ABD'nin Devrim Muhafızları kararına tepki
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TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanlığının, Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verilmesine tepki gösterdi.

Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, İran Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceği açıklamasını kınadı.

"ABD'nin ekonomik terörizmi" olarak nitelendirdiği söz konusu adımın İran'a daha fazla baskı uygulamak için atıldığını ileri süren Musevi, "Düşmanca görüşlerin şiddetlenmesi, atılan ümitsizce adımlar ve bunlardan daha gülünç olanı casusluk ve ihanet için ödül konulması İran konusundaki acizliğin ve çaresizliğin bir sonucudur ve bu bir sonuç vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İran Devrim Muhafızları'nın petrol ticaretini durdurmaya yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceği kaydedilmiş, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da "Tarihte ilk kez bir devlet kurumunun faaliyetlerinin bozulmasına yol açacak bilgiler için ödül teklif ediyoruz çünkü İran Devrim Muhafızları devlet kurumundan daha çok terörist bir grup olarak hareket ediyor." ifadesini kullanmıştı.

#iran #Tahran
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