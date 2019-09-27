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İran'dan ABD'nin Rusya ve Çin yaptırımlarına kınama

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Rus ve Çin firmalarına yönelik yaptırım kararını kınadı. Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinden yayınladığı yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya ve Çin'e...

Genel 27.09.2019, 11:58 27.09.2019, 15:51
İran'dan ABD'nin Rusya ve Çin yaptırımlarına kınama

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Rus ve Çin firmalarına yönelik yaptırım kararını kınadı.

Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinden yayınladığı yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya ve Çin'e yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

ABD'nin son yaptırımlarının tüm ülkeleri İran ile iş birliği yapmaya teşvik eden BMGK'nın 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu savunan Musevi, ABD hükümetinin bu adımla kendisinin de oy verdiği BMGK kararına uyan diğer ülkeleri cezalandırdığını belirtti.

ABD'nin yaptırımlarını "istikrarsızlaştırıcı" ve "uluslararası ticareti tehdit edici" olarak nitelendiren Musevi, söz konusu yaptırımların sonuçları konusunda uluslararası kamuoyunu uyardı.

Suriye'deki Esed rejiminin "BM üyesi, yasal ve meşru" bir hükümet olduğunu ve Rusya'nın bu yönetimle iş birliği yaptığı için yaptırıma maruz kaldığını savunan Musevi, "ABD'nin yaptırımları aşırı kullanması hem bu ülke halkı ve şirketlerinin çıkarlarını hedef alıyor, hem de bağımsız ülkelerin serbest ticaret noktasındaki endişelerini artırıyor." ifadelerini kullandı.

- ABD'nin yeni yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığından 25 Eylül'de yapılan açıklamada, Suriye'de bulunan Rus Silahlı Kuvvetlerine uçak yakıtı sağlayan yapıya dahil olduğu gerekçesiyle Rusya'ya ait 5 gemi, bir şirket ve 3 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında ayrıca, Çin vatandaşlarının yanı sıra Cosco Shipping Tanker Co, China Concord Petroleum Co, Kunlun Holding Company, Kunlun Shipping Company ve Pegasus 88 Limited adlı Çin firmalarının da yaptırım kapsamına alındığı bildirilmişti.

#abd #çin #iran #rusya #Tahran
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