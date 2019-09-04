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İran'dan nükleer anlaşmaya tam uyum için 15 milyar dolar kredi şartı

- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi: "Nükleer anlaşmayı tam olarak uygulamamız 4 aylık süre içinde 15 milyar dolar alınmasına bağlıdır. Avrupa ya İran'dan petrol almalı ya da petrol gelirleri kadar bir kredi sağlamalıdır"

Genel 04.09.2019, 08:23 04.09.2019, 11:00
İran'dan nükleer anlaşmaya tam uyum için 15 milyar dolar kredi şartı
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ANKARA (AA) - İran, ABD yaptırımları nedeniyle satamadığı petrole karşılık Avrupa ülkeleri tarafından 15 milyar dolar kredi sağlanması halinde nükleer anlaşmadaki taahhütlerini eksiksiz yerine getireceğini açıkladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşmayı tam olarak uygulamaları için ya İran'ın petrol satışına imkan tanınması ya da kredi sağlanması gerektiğini belirtti.

Aksi halde İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecine devam edeceğine dikkati çeken Arakçi, "Nükleer anlaşmayı tam olarak uygulamamız 4 aylık süre içinde 15 milyar dolar alınmasına bağlıdır. Avrupa ya İran'dan petrol almalı ya da petrol gelirleri kadar bir kredi sağlamalıdır." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Fransa'nın Biarritz kasabasında düzenlenen G7 Zirvesi sırasında bir araya gelmişti. Macron aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i de Biarritz'e davet etmiş ve nükleer anlaşmayı görüşmüştü. Macron'un Trump'a İran petrolüne yönelik yaptırımları hafifletme çağrısında bulunduğuna yönelik iddialar medyada yer almıştı.

Fransa ayrıca İran'ın nükleer anlaşmaya tam olarak uyması karşılığında Tahran'a yıl sonuna kadar 15 milyar dolar kredi sağlama önerisinde bulunmuştu.

#Arakçi #iran #nükleer anlaşma
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