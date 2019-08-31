Son Dakika
İran Hazar Denizi'nde askeri tatbikata hazırlanıyor
TAHRAN (AA) - İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, ülkenin kuzeyindeki Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenleyeceklerini bildirdi.Hanzadi, İran medyasında yer alan açıklamasında, Hazar Denizi'nde yakın bir zamanda...
Genel 31.08.2019, 16:25 31.08.2019, 20:09
TAHRAN (AA) - İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, ülkenin kuzeyindeki Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenleyeceklerini bildirdi.
İranlı komutan, 4 gün sürecek tatbikatın devamının Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin iş birliğine bağlı olduğunu ifade ederek, denizlerde güvenliğin sağlanması ve terörle mücadele için bu tür faaliyetleri sürdüreceklerini aktardı.
Hanzadi, Hazar'a kıyısı olan ülkelerle de ortak askeri tatbikatlar düzenlemeyi istediklerini kaydetti.
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:08
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|3
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|4
|10
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Burnley
|3
|4
|11. Tottenham
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Atletico Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|5
|5. Barcelona
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Real Valladolid
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Sociedad
|3
|4
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0
Yeni Sayımız