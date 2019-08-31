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İran Hazar Denizi'nde askeri tatbikata hazırlanıyor

TAHRAN (AA) - İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, ülkenin kuzeyindeki Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenleyeceklerini bildirdi.Hanzadi, İran medyasında yer alan açıklamasında, Hazar Denizi'nde yakın bir zamanda...

Genel 31.08.2019, 16:25 31.08.2019, 20:09
İran Hazar Denizi'nde askeri tatbikata hazırlanıyor
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TAHRAN (AA) - İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, ülkenin kuzeyindeki Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenleyeceklerini bildirdi.

Hanzadi, İran medyasında yer alan açıklamasında, Hazar Denizi'nde yakın bir zamanda "Kalıcı Kuvvet ve Güvenlik" adıyla askeri tatbikat düzenleyeceklerini belirtti.

İranlı komutan, 4 gün sürecek tatbikatın devamının Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin iş birliğine bağlı olduğunu ifade ederek, denizlerde güvenliğin sağlanması ve terörle mücadele için bu tür faaliyetleri sürdüreceklerini aktardı.

Hanzadi, Hazar'a kıyısı olan ülkelerle de ortak askeri tatbikatlar düzenlemeyi istediklerini kaydetti.

#askeri #Hazar Denizi #iran
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