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İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında 7 balıkçı gemisine el koydu
- İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde trol avcılığı yapan 7 balıkçı gemisine el konulduğunu, 24 yabancı uyruklu mürettebatın gözaltına alındığını duyurdu
Genel 04.09.2019, 11:02
ANKARA (AA) - İran, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki Cask bölgesinde trol avcılığı yapan 7 balıkçı gemisine el koydu, yabancı uyruklu 24 kişiyi gözaltına aldı.
Açıklamada, 7 gemideki yabancı uyruklu 24 kişinin de adli işlemleri yapılmak üzere ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi.
Gözaltına alınan yabancıların uyruklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
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