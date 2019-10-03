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İran, Irak'a olan 2 sınır kapısını kapattı

- İran yönetimi, Irak'taki gösteriler nedeniyle Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu

Genel 03.10.2019, 11:35
İran, Irak'a olan 2 sınır kapısını kapattı
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TAHRAN (AA) - İran yönetimi, Irak'taki gösteriler nedeniyle Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını kapattı.

İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, Devim Muhafızları Ordusu sitesinde yer alan açıklamasında, Irak ile İran arasındaki Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının Bağdat ve diğer şehirlerdeki olaylar nedeniyle dün geceden itibaren kapatıldığını bildirdi.

Rızai, Irak'taki olayların durması ve güvenliğin sağlanmasının ardından kapatılan sınır kapılarının tekrar açılacağını kaydetti.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi yaşamını yitirdi.

"Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 112 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken, başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesilmişti.

Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirmişti.

Güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı aktarılmıştı.
#ırak #iran #sınır kapısı
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