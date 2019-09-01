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İran ürettiği İnsansız Hava Aracı "Keyan"ı tanıttı
- İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd: - "Keyan, gözetleme, keşif ve nokta atışlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı" - "Üretilen İHA, ülke sınırlarından çok uzak hedefleri de vurabilecek ve uzun süre havada kalabilecek"
Genel 01.09.2019, 12:26
TAHRAN (AA) - İran'ın ürettiği ve askeri amaçlı kullanılacak İnsansız Hava Aracı (İHA) "Keyan" tanıtıldı.
Sabahiferd, burada yaptığı konuşmasında, "Keyan gözetleme, keşif ve nokta atışlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Üretilen İHA, ülke sınırlarından çok uzak hedefleri de vurabilecek ve uzun süre havada kalabilecek." ifadelerini kullandı.
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