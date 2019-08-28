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İran ve İKDP arasında çatışma: 2 ölü
ANKARA (AA) - İran'ın Irak sınırındaki Serdeşt kentinde Devrim Muhafızları Ordusu ile İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) militanları arasında çıkan çatışmada 2 militan öldürüldü.İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan...
Genel 28.08.2019, 13:28 28.08.2019, 17:16
ANKARA (AA) - İran'ın Irak sınırındaki Serdeşt kentinde Devrim Muhafızları Ordusu ile İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) militanları arasında çıkan çatışmada 2 militan öldürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kentinde, önceki gün Piranşehr'de bir devrim muhafızının ölümüyle sonuçlanan suikastın faillerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyon sonucunda İran tarafından terör örgütü kabul edilen İKDP üyesi iki militanın öldürüldüğü, birinin de yakalandığı kaydedildi.
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