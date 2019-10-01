İran'da "ABD adına çalışan casusa" idam cezası
- İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, CIA adına casusluk yapan bir kişinin idam cezasına çarptırıldığını açıkladı
İSTANBUL (AA) - İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, "ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına askeri ve sivil kurumlarda casusluk faaliyetinde bulunma" suçlamasıyla yargılanan bir kişinin idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Fars Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İsmaili, "ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan bir kişi idam cezasına çarptırıldı." dedi.
Hakkında idam cezası verilen kişinin ismini açıklamayan İsmaili, sanığın talebi üzerine kararın temyiz mahkemesine gönderildiği bilgisini paylaşmakla yetindi.
- ABD ve İngiltere adına casusluk yapan 3 kişiye 10'ar yıl hapis
İsmaili, "CIA adına casusluk yapmakla suçlanan Ali Nefriye ve Muhammed Babapur 10'ar yıl hapis ve 55 biner dolar para cezasına çarptırıldı." diye konuştu.
İran Yargı Erki Sözcüsü, İngiltere'ye casusluk yapmakla suçlanan Emir Neseb hakkında da 10 yıl hapis kararı verildiğini belirtti.
İsmaili, temmuz ayında yaptığı açıklamada, istihbarat yetkililerinin operasyonları sonucu "ülkenin askeri, nükleer ve alt yapı tesislerinde CIA adına faaliyette bulundukları tespit edilen bir şebekenin çökertildiğini" duyurmuştu.
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