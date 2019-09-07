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İran'da çatışma: 1 ölü

- Irak sınırındaki Merivan kentinde, sınır muhafızlarıyla silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 1 astsubay hayatını kaybetti

Genel 07.09.2019, 22:09
İran'da çatışma: 1 ölü
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TAHRAN (AA) - İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kentinde çıkan çatışmada, 1 astsubay öldü, 1 sınır muhafızı yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün gece Merivan kenti kırsalında Irak sınırının sıfır noktasında, İran Ordusu'na bağlı sınır muhafızları ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1 astsubayın hayatını kaybettiği, 1 sınır muhafızının yaralandığı belirtilirken, olaya karışan örgütle ilgili bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.



#çatışma #iran
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