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İran'da gözaltına alınan Rus gazeteci serbest bırakıldı

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alınan Rus gazeteci Yuliya Yuzik'in serbest bırakıldığı ve Moskova'ya döndüğü bildirildi.İran basınında yer alan haberlerde, geçen hafta Tahran'daki bir otelde gözaltına...

Genel 10.10.2019, 08:59
İran'da gözaltına alınan Rus gazeteci serbest bırakıldı
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TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alınan Rus gazeteci Yuliya Yuzik'in serbest bırakıldığı ve Moskova'ya döndüğü bildirildi.

İran basınında yer alan haberlerde, geçen hafta Tahran'daki bir otelde gözaltına alınan Yuzik'in serbest bırakılarak Moskova'ya döndüğü aktarıldı.

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda geçen hafta pasaportuna el konulan, daha sonra kaldığı otelde Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alınan Rus gazeteci Yuliya Yuzik ile ilgili İran'ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Dış basında çıkan bazı haberlerde de Yuzik'in casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı iddia edilmişti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yuzik'in gözaltına alınmasının casusluk davasıyla ilgili olmadığını, vizedeki ihlalden kaynaklandığını ve meselenin kısa sürede neticeleneceğini ifade etmişti.

#iran #Tahran
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