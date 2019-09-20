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"İran'da her yıl 10-20 milyar dolar sermaye dışarı gidiyor"

- İranlı ekonomi uzmanlarından, Şehit Beheşti Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Said Leylaz: - "50 yıldan beri her yıl 10-20 milyar dolar sermaye yurt dışına çıkıyor. Bu nedenle ne kadar üretirsek üretelim elde bir şey kalmıyor"

Genel 30.11.-0001, 00:00
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İSTANBUL (AA) - İran'ın önde gelen ekonomi uzmanlarından, Şehit Beheşti Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Said Leylaz, İran'da 50 yıldan beri her yıl 10-20 milyar dolar sermayenin yurt dışına çıktığını belirterek, "Bu nedenle ne kadar üretirsek üretelim elde bir şey kalmıyor." ifadesini kullandı.

Asriran haber sitesine konuşan Leylaz, Tahran yönetiminin ekonomi politikasını eleştirdi.

Leylaz, "50 yıldan beri her yıl 10-20 milyar dolar arasında sermaye yurt dışına çıkıyor. Bu nedenle ne kadar üretirsek üretelim elde bir şey kalmıyor." dedi.

- "Petrol ihracatının semeresi nerede?"

İran'da petrolün ülkenin kalkınmasına beklenen faydayı sağlamadığını kaydeden Leylaz, "İran'da petrolün keşfinden günümüze yaklaşık 100 yılda 4 trilyon dolar değerinde petrol üretildi ve ihraç edildi. Bu ihracatın semeresi nerede? Bu sermeyenin çoğu yurt dışına çıktı." ifadelerini kullandı.

Leylaz, özelleştirme çabalarının slogandan öteye geçmediğini, siyasi ve güvenlik eksenli yaklaşımların bu yöndeki faaliyetleri akamete uğrattığını belirterek, "İran'da bu ekonomik sistemle güçlü ve faal bir özel sektör mümkün değil. Petrolle birçok açığın kapatıldığı düşünülüyor. Özel sektör, ekonominin temeli olarak kabul edilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da ekonomi yönetimindeki tarihsel sorunlara işaret eden Leylaz, "Bu iş Safevi döneminden bu yana böyle. Her zaman siyaset, ekonominin önüne geçmiştir." diye konuştu.

#eleştiri #İranlı ekonomi uzmanı Dr. Said Leylaz #sermaye çıkışı
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