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İran'da köylülerden AIDS eylemi
- Çaharmahal-Bahtiyari eyaletindeki Çınar Mahmud köyünde yüzlerce kişi, sağlık görevlilerinin kullandığı enjektör nedeniyle kendilerine HIV bulaştığını ileri sürerek eylem yaptı
Genel 02.10.2019, 16:39
İSTANBUL (AA) - İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde, sağlık memurlarının kullandığı enjektör nedeniyle yüzlerce kişiye AIDS'e yol açan HIV bulaştığı iddiasıyla gösteri düzenlendi.
Lordigan Kaymakamlığı önünde düzenlenen eylemde, "sağlık memurları yüzünden halk AIDS'e yakalandı" pankartları taşıyan köylüler, sorumluların hesap vermesini istedi.
Çaharmahal-Bahtiyari Eyaleti Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
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