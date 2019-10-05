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İran’da tutuklu iki Avustralyalı serbest bırakıldı

- Başkent Tahran’da izinsiz drone uçurmaktan tutuklanan Avustralyalı Jolie King ve Mark Firkin çiftinin serbest bırakıldığı bildirildi

Genel 05.10.2019, 10:15
İran’da tutuklu iki Avustralyalı serbest bırakıldı
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MELBOURNE (AA) – İran’ın başkenti Tahran’da izinsiz drone uçurdukları gerekçesiyle yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan seyahat blog yazarı ve sosyal medya fenomeni Mark Firkin ve Jolie King çiftinin serbest bırakıldığı açıklandı.

Avustralya-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip Mark Firkin ve Jolie King'e karşı yapılan tüm suçlamaların düştüğünü belirten Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, vatandaşlarının serbest bırakıldığını açıkladı.

Serbest bırakılmalarının ardından aileleriyle bir araya gelen çiftin ‘‘sağlıklı ve keyifli’’ olduklarını belirten Payne, ‘‘Jolie ve Mark’ın yaşadıkları sıkıntı artık sona erdi. Sevdikleriyle bir araya geldiler. Bu herkes için büyük bir rahatlama ve sevinç kaynağı." ifadelerini kullandı.

Blog yazarı ve sosyal medya fenomeni Mark Firkin ve Jolie King çifti 2017 yılından bu yana dünyayı dolaşarak izlenimlerini hesaplarında takipçileriyle paylaşıyor. Firkin ve King çifti, Tahran’da izinsiz drone uçurdukları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra yaklaşık 3 aydır, siyasi mahkumların kaldığı Evin Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu.

- Akademisyen Kylie Moore-Gilbert’in tutukluluğu devam ediyor

Öte yandan İran’da 10 yıl hapse mahkum olan Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert’in durumunu ‘‘karmaşık’’ olarak değerlendiren Dışişleri Bakanı Payne, ‘‘İran hükümeti ile görüşmelerimize devam ediyoruz, mahkum olduğu suçlamaları kabul etmiyoruz ve Avustralya’ya geri gönderilmesini istiyoruz.’’ dedi.

Tahran’daki Evin Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cambridge Üniversitesi mezunu Dr. Moore-Gilbert, Melbourne Üniversitesi Asya Enstitüsü'nde Orta Doğu ve Körfez ülkeleri uzmanı olarak görev yapıyordu.

#Avustralya #iran
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