İran'dan ABD merkezli vakıfla bağlantılı isimlere yaptırım kararı
- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Tahran yönetimine karşı yaptırımlarını planlamakla suçladığı Demokrasileri Savunma Vakfı ile bağlantılı farklı uyruklara mensup kişilerin yaptırım listesine alınacağını açıkladı
TAHRAN (AA) - İran, "yaptırımları teşvik etmekle" suçladığı ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) ile iş birliği yapan isimleri yaptırım listesine alacağını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, FDD ile bağlantılı kişilere yönelik ilk yaptırım listesinin kısa sürede Yargı Erki ve ilgili diğer kurumlara gönderileceğini belirtti.
İran'a göre FDD'nin "düşünce kuruluşu olarak kabul edilemeyeceğini" ifade eden Musevi, "FDD, günlük olarak ABD'nin İran'a yönelik ekonomik terörizmini planlayan ve bunu teşvik eden bir organizasyondur. Bu vakıf, ABD hükümetinin planlama ve uygulamadan sorumlu bir kanadıdır. ABD, İran'a yönelik düşmanca adımlarını bu vakfın planlamasına göre atmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Tahran yönetiminin bu adımı, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin, İranlı tedarik ağları Shariat Ağı ve Dehghan Ağı, yöneticileri ve bazı çalışanlarına dün yaptırım kararı almasının ardından geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı, 24 Ağustos'ta ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı ve Başkanı Mark Dubowitz'i yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.
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