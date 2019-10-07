İSTANBUL (AA) - İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Irak'taki olayların ABD-Suudi Arabistan provokasyonu olduğunu ileri sürdü.

Fars Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran'da düzenlenen Yargı Erki Yüksek Şura Toplantısında konuşan Reisi, "Erbain törenlerini gölgede bırakmak için Irak'ta ABD-Suudi Arabistan fitnesi çıkarıldı." dedi.

Reisi, Irak devletinin söz konusu fitnenin boşa çıkarılmasına yönelik girişimlerinden ise övgüyle söz etti.

- Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Şiiler, Erbain törenlerine katılmak amacıyla her yıl Irak'ın Kerbela kentine gidiyor.

Erbain törenleri bu sene 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.