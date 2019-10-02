İran'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarına tepki
- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: "Dış güvenlik kurumları ve güçlerinin Basra Körfezi çevresindeki ülkelerin iç işlerine müdahale eden tutumunu kınıyoruz"
TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ülkesiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, Stoltenberg'in İran'la ilgili sözlerini "iç işlerine müdahale" olarak nitelendirdi.
Yabancıların bölgedeki güvenlik tedbirleriyle ilgili her türlü müdahalesinin gerginlik ve güvensizlik faktörü olduğunu savunan Musevi, "Dış güvenlik kurumları ve güçlerinin Basra Körfezi çevresindeki ülkelerin iç işlerine müdahale eden tutumunu kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Musevi, Orta Doğu'nun güvenliğinin yabancı güçler olmadan bölge ülkeleri tarafından temin edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Stoltenberg, geçen hafta yaptığı açıklamada, "tüm NATO üyelerinin İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden, bu ülkenin terörist gruplara verdiği destekten ve füze programından büyük endişe içinde olduğunu" ifade etmişti.
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