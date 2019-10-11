İran'dan "tankerdeki patlamalar saldırı kaynaklı" açıklaması
- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: "İran Ulusal Tanker Şirketi tarafından yapılan incelemeler, tankerin Kızıldeniz'in doğusundaki geçiş koridoru yakınlarındaki bir yerden iki kez hedef alındığını gösteriyor"
ANKARA (AA) - İran, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran'a ait petrol tankerindeki patlamaların saldırı sonucu meydana geldiğini duyurdu.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Sabiti adlı İran bayraklı petrol tankerinin Kızıldeniz'in doğusunda seyir halindeyken iki kez hedef alındığını söyledi.
Olayla ilgili ilk incelemelerin sonuçlandığını aktaran Musevi, "İran Ulusal Tanker Şirketi tarafından yapılan incelemeler, tankerin Kızıldeniz'in doğusundaki geçiş koridoru yakınlarındaki bir yerden iki kez hedef alındığını gösteriyor." dedi.
Tankerin hasar aldığını ancak mürettebatın zarar görmediğini dile getiren Musevi, "Bu tehlikeli eylemin detayları ve arkasındaki unsurlar hakkında inceleme sürüyor." ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran bayraklı Sabiti adlı petrol tankerinde yerel saatle 05.00 ile 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu. Patlamalar nedeniyle tankerdeki petrolün bir kısmı denize sızmıştı.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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