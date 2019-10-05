İran'dan "uzaya astronot göndereceğiz" açıklaması
- İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi: - "Başka ülkelerin de desteğiyle uzaya mutlaka İranlı astronot göndereceğiz"
Genel 05.10.2019, 18:45
TAHRAN (AA) - İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, başka ülkelerin de desteğiyle uzaya İranlı astronot göndereceklerini söyledi.
Cehromi, Dünya Uzay Haftası kapsamında bakanlıkta düzenlenen etkinlikte, ülkesinin uzay alanındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
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