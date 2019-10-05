İranlı bilgisayar korsanları ABD seçimlerini hacklemeye çalışıyor
ABD'li teknoloji devi Microsoft, İran destekli bilgisayar korsanlarınca 2020 Başkanlık seçimlerine yönelik hackleme girişiminde bulunulduğunu öne sürdü
NEW YORK (AA) - ABD'li teknoloji devi Microsoft, 2020 Başkanlık seçimlerine yönelik İran kaynaklı binlerce hackleme girişiminde bulunulduğunu tespit ettiklerini duyurdu.
Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yakın zamanda İran'dan geldiğine ve İran hükümetiyle bağlantılı olduğuna inandığımız Fosfor (Phosphorus) olarak adlandırdığımız bir tehdit grubuna ait önemli siber etkinlikler gözlemledik." ifadesi kullanıldı.
Hedeflenen hesapların ABD Başkanlık kampanyası, mevcut ve eski ABD hükümet yetkilileri, küresel siyasetle ilgilenen gazeteciler ve İran dışında yaşayan ileri gelen İranlılar ile ilişkili olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Bu bilgileri, hükümetler veya özel sektör olarak hepimizin ulus devlet saldırıları ve demokratik süreçleri bozma çabaları konusunda giderek daha şeffaf hale geldiğimizi göstermesi açısından önemli bulduğumuz için paylaşıyoruz. Bu konuda daha uyanık olunmalı ve güvenlik için gerekli için adımlar atılmalıdır." ifadelerine yer verildi.
ABD'de 2016 Başkanlık seçimlerine yönelik Rusya'nın müdahil olduğu iddiaları ülke gündemini uzun süre meşgul etmiş, "Rusya soruşturması" olarak bilinen dava siyasi arenada Trump hükümeti ile Demokratlar arasında ateşli tartışmalara neden olmuştu.
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