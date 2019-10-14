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İranlı yazara 33 yıl hapis cezası
- İranlı muhalif yazar Keyumers Merzban'a "düşman devletle iş birliği, ülke lideri ve yöneticilerine hakaret" gerekçesiyle verilen 33 yıl 9 ay hapis cezası onandı
Genel 13.10.2019, 16:54 13.10.2019, 20:43
İSTANBUL (AA) - İranlı muhalif yazar Keyumers Merzban'a "düşman devletle iş birliği, ülke lideri ve yöneticilerine hakaret" gerekçesiyle verilen 33 yıl 9 ay hapis cezasının onandığı bildirildi.
Ağasi açıklamasında, "Müvekkilim ABD'yle iş birliği yapmakla suçlanıyor. Bu tamamen gerçek dışıdır." ifadesini kullandı.
Merzban'ın ABD merkezli Radiofarda haber sitesi ve Londra merkezli Manoto TV ile iş birliği yaptığı öne sürülüyor.
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