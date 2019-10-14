İranlı yazara 33 yıl hapis cezası

İSTANBUL (AA) - İranlı muhalif yazar Keyumers Merzban'a "düşman devletle iş birliği, ülke lideri ve yöneticilerine hakaret" gerekçesiyle verilen 33 yıl 9 ay hapis cezasının onandığı bildirildi.

Khabaronline haber sitesine göre, Merzbani'nin avukatı Muhammed Hüseyin Ağasi, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, temyiz mahkemesi tarafından 33 yıl 9 ay hapis cezasının onandığını, Merzban'ın suçlamayla ilgili kanun gereğince 11 yıl hapiste yatacağını duyurdu.

Ağasi açıklamasında, "Müvekkilim ABD'yle iş birliği yapmakla suçlanıyor. Bu tamamen gerçek dışıdır." ifadesini kullandı.

Merzban'ın ABD merkezli Radiofarda haber sitesi ve Londra merkezli Manoto TV ile iş birliği yaptığı öne sürülüyor.