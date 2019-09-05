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İş adamınının katil zanlısı amcasının oğlu gözaltında

- İş adamı Derviş Beyhan'ı otomobilinin önünü keserek düzenlediği silahlı saldırıda öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı amcasının oğlu yakalandı - Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Genel 05.09.2019, 12:12
İş adamınının katil zanlısı amcasının oğlu gözaltında
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İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de iş adamı Derviş Beyhan'ı öldürdüğü iddia edilen amcasının oğlu Mehmet Ali B. gözaltına alındı.

Uğur Mumcu Caddesinde kullandığı otomobilin önü kesilerek düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Beyhan'ın katil zanlısı olarak aranan Mehmet Ali B., Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Beyhan'ı aralarındaki arazi anlaşmazlığından kaynaklanan husumet nedeniyle öldürdüğü ileri sürülen Mehmet Ali B., işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Tekstil alanında çalışan iş adamı Derviş Beyhan, 34 TP 5170 plakalı otomobiliyle Uğur Mumcu Caddesinde ilerlerken yolunu kesen bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Beyhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı olarak amcasının oğlu Mehmet Ali B. aranıyordu.




#cinayet #Derviş Beyhan #Sultangazi #Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü
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