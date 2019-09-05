Flaş HaberIrak'ın kuzeyine hava harekatı
Son Dakika
MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge Birinci Safha Uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak uçuş yapıldı"
İş adamınının katil zanlısı amcasının oğlu gözaltında
- İş adamı Derviş Beyhan'ı otomobilinin önünü keserek düzenlediği silahlı saldırıda öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı amcasının oğlu yakalandı - Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Genel 05.09.2019, 12:12
İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de iş adamı Derviş Beyhan'ı öldürdüğü iddia edilen amcasının oğlu Mehmet Ali B. gözaltına alındı.
Uğur Mumcu Caddesinde kullandığı otomobilin önü kesilerek düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Beyhan'ın katil zanlısı olarak aranan Mehmet Ali B., Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Beyhan'ı aralarındaki arazi anlaşmazlığından kaynaklanan husumet nedeniyle öldürdüğü ileri sürülen Mehmet Ali B., işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.
Yeni Sayımız