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İş arayanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı
İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 9 ay süre ile işe alınacak bin 432 kişi için başvuruda bulunanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı.
Genel 23.09.2019, 16:27 23.09.2019, 17:10
İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 9 ay süre ile işe alınacak bin 432 kişi için başvuruda bulunanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı.
Sivas’ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 9 ay süre ile görevlendirilecek 1250 temizlik ve 182 güvenlik görevlisinin kura ile belirlenebilmesi için başvurulan bugün başladı. Toplamda bin 432 kişinin istihdam edileceği programa beklenilenin çok üstünde başvuru oldu. Başvuruda bulunmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı. İŞKUR İl Müdürlüğü önünde başlayan kuyruk Ahir Emir Caddesine kadar ulaştı. İş umuda ile kuyruğa girenler, uzun süredir işsiz olduklarını belirtip, işe girebilmek için başvuruda bulunacaklarını belirtti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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