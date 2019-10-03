İş yeri denetleme bahanesiyle dolandırıcılık

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da sahte kimlik kartlarıyla kendilerini kamu kurumu çalışanı olarak tanıtarak iş yeri denetleme bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin kendilerini "Sosyal Güvenlik Konuları Halkla İlişkiler Gazetesi" ibareli sahte kimlik kartıyla tanıtarak iki iş yerini eksik belgeleri bulunduğu bahanesiyle dolandırması üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde bir park içerisindeki kafede şüphelilerden Necati A'yı (47) yakaladı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri ise şüpheli Veli Y'yi (48) yakaladı.

Şüphelilerin üzerinden çıkan "Sosyal Güvenlik Konuları Halkla İlişkiler Gazetesi" ibareli sahte kimlik muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Necati A. tutuklanırken Veli Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



