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İşgalden kurtarılan Tel Abyad’ta yardım malzemeleri dağıtılıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatında terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Tel Abyad bölgesine Türk Kızılayı ile birlikte yardım malzemelerini dağıtmaya başlandığını açıkladı.
Genel 15.10.2019, 14:13 15.10.2019, 15:02
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatında terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Tel Abyad bölgesine Türk Kızılayı ile birlikte yardım malzemelerini dağıtmaya başlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinden kurtarılarak kontrol altına alınan Tel Abyad’a yardım malzemeleri ulaştı. Bölgeye ulaşan Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı.”
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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