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İskele kuran işçi elektrik akımına kapıldı
- Konya'da iskele kurarken elektrik akımına kapılan işçi helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı
Genel 31.08.2019, 13:20 31.08.2019, 16:48
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde iskele kurarken yüksek gerilim hattına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı.
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin gözetiminde ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından iç kanama şüphesiyle çağrılan helikopter ambulansla Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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