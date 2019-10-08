"İslamcı terörizme karşı mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz"
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Yasaları, hukuku ve insanların yaşam tarzını kabul etmeyen ve insanların ölümüne neden olan İslamcı ideolojiye sürekli karşı duralım. İslamcı terörizme karşı mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz" - "Yönetim tek başına ve devletin tüm hizmetleri, sürekli yenilenen ve artabilen İslam sorununu çözemez. Tüm milletin birleşmesi ve harekete geçmesi gerekiyor"
PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yasaları, hukuku ve insanların yaşam tarzını kabul etmeyen ve insanların ölümüne neden olan İslamcı ideolojiye sürekli karşı duralım. İslamcı terörizme karşı mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz." dedi.
Macron, geçen hafta Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "İslamcı terörizme karşı sürekli mücadele edeceğiz. Emniyet Müdürlüğü, güvenlik güçleri ve istihbarat, İslamcı terörizme verilecek cevabın önemli bir parçası." ifadelerini kullandı.
Macron, bu mücadelenin sürdürülebilmesi için imkanların artırılması gerektiğini, kendilerinin de bunu yaptığını belirterek, şunları kaydetti:
"Yönetim tek başına ve devletin tüm hizmetleri, sürekli yenilenen ve artabilen İslam sorununu çözemez. Tüm milletin birleşmesi ve harekete geçmesi gerekiyor. Yasaları, hukuku ve insanların yaşam tarzını kabul etmeyen ve insanların ölümüne neden olan İslamcı ideolojiye sürekli karşı duralım. İslamcı terörizme karşı mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz. Bu mücadeleyi sonunda kazanacağız çünkü bu ruh gücümüz var."
Macron, nisanda yaptığı açıklamada, "Siyasal İslam'ın her çeşidine, mezhepçiliğe, cumhuriyetimizle bağı kesen her şeye karşı daha sert olacağız çünkü bunlar milleti bir arada tutma konusunda bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullanmıştı.
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