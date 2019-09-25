İslami Cihad'dan

GAZZE (AA) - Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, "Mısır'daki gösterilerde rolü olduğu" iddiasını yalanladı.

İslami Cihad Hareketinin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Dubai merkezli MBC Group'a ait "MBC Masr" televizyonunda yayınlanan bir programda, Mısır'da tutuklu bulunan Filistinli Eşref Saad Tafiş'in ifadelerine dayanılarak ortaya atılan "Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin Mısır'daki Sisi karşıtı gösterilerde rolü olduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Eşref Saad Tafiş isimli tutuklu, bizim üyelerimizdir ancak eğitim amacıyla başka bir ülkeye geçmek üzere gösterilerden bir gün önce Kahire'ye ulaşmıştır." denildi.

Tafiş'in "MBC Masr" kanalında yayınlanan video kaydında dile getirdiği iddiaların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Video kaydında dile getirilenler tamamen yanlış ve asılsızdır. Bu iddialar Mısır'a zarar veriyor. Bu şekilde bir suçlanmayı reddediyoruz. Hangi devlet olursa olsun hiçbir ülkenin iç işlerine karışma veya orada sorun çıkarma gibi bir çabamız söz konusu olamaz. Siyonist düşmanla aramızdaki çatışma (sorun olarak) bize yeter de artar."

Açıklamada ayrıca Mısırlı yetkililerden "suçsuz Filistinlinin (Tafiş) uğradığı zulmün ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması ve araştırma yapılması" istendi.

Mısırlı gazeteci Amr Edib, "MBC Masr" televizyonunda yayınlanan "El-Hikaye" isimli programında, son zamanlarda Mısır'a yönelik komploya karışan bazı kişilerin "itirafları" olduğunu iddia ettiği birtakım görüntüler yayınlamıştı.

Söz konusu programda Mısır'da tutuklu bulunan Filistinli Eşref Saad Tafiş'in de bir video kaydına yer verilmiş ve Tafiş bu görüntülerde "Mısır'daki gösterilerden bir gün önce devrimi desteklemek amacıyla olaylarla ilgili gelişmeleri aktarması için İslami Cihad tarafından Kahire'ye gönderildiğini" ileri sürmüştü.

- Ne olmuştu?



İspanya'da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali'nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.



Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali'nin özellikle de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi hedef alan suçlamaları dikkati çekmişti.



Takipçi sayısı kısa sürede hızla artan Ali, geçen pazartesi günü sosyal medya üzerinden "Sisi bu kadar yeter" adında bir etiket açmıştı. Kısa sürede 1 milyona ulaşan etiketin kapatılmasının ardından Ali, geçen cuma günü için Mısır'ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanacak süper kupa maçının ardından eylem çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine cuma akşamı ülkenin çeşitli kentleri Sisi karşıtı gösterilere sahne olmuştu.