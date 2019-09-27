İspanya'da iklim değişikliği karşıtı gösteriler
- Dünya çapındaki "İklim grevi" etkinlikleri kapsamında İspanya'da 300'den fazla gösteri düzenlendi
MADRİD (AA) - Küresel iklim değişikliğine karşı "Gelecek için Cuma" adıyla dünya çapında organize edilen "İklim Grevi" etkinlikleri kapsamında İspanya genelinde 300'den fazla gösteri organize edildi.
Ülkede iklim değişikliğine karşı mücadele veren gençlik örgütlerinin çağrısıyla yapılan gösteriler, Madrid, Barselona, Valensiya, Bilbao ve Sevilya gibi büyük kentlerde yüksek katılımlı gerçekleşti.
Gençler, iklimsel acil durum karşısında hızlı hareket edilmesini, bilim ve iklim kriterlerinin belirlediği koşullar altında sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirme taahhüdünün yerine getirilmesi için somut önlemler alınmasını istedi.
Öte yandan İspanya'da geçici hükümet, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, 2020-2030 yılları arasında İspanya'nın çevreyle ilgili hedeflerine ulaşmasına yönelik 57 önlemin yer aldığı "1. Hava Kirliliği Kontrol Programını" onayladı.
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