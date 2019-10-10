İspanya'da zeytinyağı üreticileri meydanlara indi
- Düşük fiyatlama ve ABD'nin ek gümrük vergisi kararını protesto etmek için Madrid'e gelen zeytinyağı üreticileri gösteri yaptı
MADRİD (AA) - İspanya'da zeytinyağı üreticileri, düşük fiyatlama ve ABD'nin ek gümrük vergisi kararını protesto etmek için Madrid'de gösteri düzenledi.
Dünyanın en fazla zeytinyağı üreten ülkesi İspanya'da, bu sektörden en büyük payı alan ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesindeki zeytinyağı üreticileri, merkezi hükümete seslerini duyurmak için Madrid'de toplandı.
Endülüs bölgesinden 200'den fazla otobüsle Madrid'e gelen zeytinyağı üreticileri, kent merkezindeki Alcala Kapısı'ndan Tarım Bakanlığının olduğu binaya kadar yürüdü.
"Zeytin için adil bir fiyatlama", "ABD, zeytini taciz ediyor" yazılı pankartlarla yürüyen binlerce zeytinyağı üreticisi, siyasetçilerden acil çözüm istedi.
- "Fiyatların daha fazla indirilmesini bekleyecek durumda değiliz"
Endülüs Zeytinyağı Kooperatifleri Başkanı Cristobal Gallego, yaptığı açıklamada, "Zeytinyağı fiyatlarının daha fazla indirilmesini bekleyecek durumda değiliz. İspanyol hükümetine ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna çağrımız; hemen radikal kararlarla harekete geçmeleri, düşük fiyatlamaları tersine çevirip, üretim maliyetlerinin üstünde fiyat dengesi sağlamalarıdır." ifadelerini kullandı.
ABD'nin, AB ülkelerinin tarım ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme kararından en çok etkilenecek ülkelerden birinin İspanya, en fazla sorun yaşayacak sektörün de zeytinyağı olacağını belirten üreticiler, sorunun söylenenden çok daha büyük olduğuna dikkati çekti.
İspanya, yılda 1 milyon 200 bin ton zeytinyağı üretimiyle dünya sıralamasında diğer ülkelere nazaran büyük farkla önde olurken, onu Tunus, İtalya, Yunanistan ve Türkiye takip ediyor.
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