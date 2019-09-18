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Isparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü
ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Zeki Gökkaya (74) idaresindeki 32 YS 951 plakalı minibüs, Zenginler Kavşağı’nda Osman Aktaş'ın (78)...
Genel 18.09.2019, 11:38 18.09.2019, 16:00
ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Zeki Gökkaya (74) idaresindeki 32 YS 951 plakalı minibüs, Zenginler Kavşağı’nda Osman Aktaş'ın (78) kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Aktaş, kaldırıldığı Şarkikaraağaç Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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