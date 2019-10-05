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İsrail askerleri, 326 Filistinliyi şehit etti

- Geçen yıl mart ayından bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlenen haftalık Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 326 Filistinli şehit olurken, 18 bin 460'ı da yaralandı

Genel 05.10.2019, 17:15
İsrail askerleri, 326 Filistinliyi şehit etti
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GAZZE (AA) - İsrail askerleri, Gazze sınırında geçen yıl mart ayından bu yana düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 326 Filistinliyi şehit etti.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mart 2018'den buyana düzenlenen gösterilerde 326 Filistinlinin şehit olduğu, 9 bin 243'ü gerçek mermiyle olmak üzere 18 bin 460 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada gerçek mermiyle yaralananlardan 2 bininin çocuk 184'ünün kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Barışçıl gösterilere katılanların İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olmasının kınandığı açıklamada, uluslararası camianın tüm bu olanlara sessiz kalması ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmemesinin bu cinayetleri işleyenleri cesaretlendirdiği ifade edildi.

İnsan Hakları Merkezi, uluslararası camiaya, İsrail güçlerinin işlediği ihlallerin önüne geçilmesi ve bu suçları işleyen İsrail askerlerinden hesap sorulması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

#Büyük Dönüş yürüyüşü #İsrail askerleri
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