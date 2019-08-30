İsrail askerleri 4 Filistinliyi gözaltına aldı

GAZZE (AA) - İsrail askerleri, Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki güvenlik çitlerini geçtikleri iddiasıyla 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki güvenlik çitlerini geçtikleri gerekçesiyle 4 Filistinlinin gözaltına alındığını belirtti.

Açıklamada, söz konusu kişilerin üzerinde bıçak ve el bombası bulunduğu kaydedildi.

Filistin tarafından ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.