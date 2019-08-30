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İsrail askerleri AA foto muhabirini başından yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ı kauçuk kaplı mermiyle başından vurdu.Gazze'nin doğusundaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip eden...

Genel 30.08.2019, 15:49 30.08.2019, 19:47
İsrail askerleri AA foto muhabirini başından yaraladı
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GAZZE (AA) - İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ı kauçuk kaplı mermiyle başından vurdu.

Gazze'nin doğusundaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip eden foto muhabiri Cadallah, İsrail askerleri tarafından kauçuk kaplı mermiyle alnından yaralandı.

Cadallah'a olay yeri yakınındaki ilk yardım noktasında müdahale yapılırken, durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA foto muhabirlerinin çoğu Gazze sınırında 30 Mart 2018'den bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında İsrail'in saldırılarında yaralandı. Bunlardan biri de Ali Cadallah.

İlk olarak 25 Mayıs 2018'de göğsüne göz yaşartıcı gaz kapsülü isabet eden Cadallah, bir ay sonra bu kez mermi parçasıyla elinden yaralandı. Cadallah ayrıca 22 Mart 2019'daki gösteriler sırasında da yaralandı.

#Ali Cadallah #gazze #israil
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