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İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı

- Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri, 22'si çocuk 49 Filistinliyi yaraladı

Genel 11.10.2019, 19:56
İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 49 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 49 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların 22'sinin çocuk olduğu kaydedildi.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başından bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

#Gösteri #İsrail askerleri #Gösterilere müdahale #gazze #49 yaralı
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