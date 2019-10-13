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İsrail askerlerinden Batı Şeria'da baskın

- İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Samir el-Arbid'in annesinin evine düzenledikleri baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Genel 13.10.2019, 12:08
İsrail askerlerinden Batı Şeria'da baskın

RAMALLAH (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenledikleri baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahalede bulundu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, askerler, Filistinli tutuklu Samir el-Arbid'in annesinin, Ramallah'ın Et-Tayra semtinde bulunan evine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, baskına tepki gösteren ve kendilerini engellemeye çalışan Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göz yaşartıcı gaz nedeniyle onlarca Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail askerleri Samir Arbid'i Ramallah'ın Batn el-Heva Mahallesi'nde 25 Eylül'de gözaltına almıştı. Arbid, sorgulandığı hapishanede gördüğü işkenceden dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

Arbid, Ramallah'ın batısındaki Ayn Buayn bölgesi yakınlarında bir Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlemekle suçlanıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk 5 bin 700 civarında Filistinli bulunuyor.

#filistin #müdahale #israil
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