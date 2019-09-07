İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
- İsrail ordusu, bir askeri aracına İHA ile patlayıcı atıldığı gerekçesiyle Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözlem noktasını vurdu
KUDÜS (AA) - İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'den gönderilen insansız hava aracıyla (İHA) İsrail tarafındaki askeri bir araca patlayıcı madde atıldı.
Saldırıya uğrayan askeri aracın hafif şekilde zarar gördüğü, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Öte yandan yerel kaynaklara göre İsrail saldırısında Hamas'ın askeri kanadı Kassam'a ait gözlem noktasını hedef aldı.
Saldırıya ilişkin Gazze'deki Filistin makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu bu sabah erken saatlerde de İsrail tarafına atılan roketlere karşılık Gazze'de iki ayrı bölgeye hava saldırısı düzenlemişti.
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:14
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:40
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0