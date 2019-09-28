İsrail El-Halil'de 1500 dönüm araziye el koydu

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentinde yaklaşık 1500 dönüm araziye el koyduğunu açıkladı.

FKÖ'ye bağlı Toprağı Savunma ve Yerleşim Yerlerine Karşı Ulusal Direniş Ofisinin bugün yayınladığı haftalık raporda, İsrail yönetiminin son zamanlarda El-Halil'in güneyindeki Dura kentinde yaklaşık 1500 dönüm araziye el koyduğunu açıkladığı belirtildi.

Raporda, açıklamanın, 1987’de çıkan ve "devlet malı" olduğu gerekçesiyle Dura'da bulunan 3 araziye el konulmasına hükmeden kararın yürürlüğe girmesinden sonra yapıldığı kaydedildi.

El konulan yerlerin Dura Belediyesi sınırlarında yer aldığı ve meskun mahal olduğu, üzerinde yüzlerce konut ve zirai tesisin bulunduğu, ayrıca zeytin ve badem ağaçları ekili olduğu ifade edilen raporda, İsrail'in bu bölgede Yahudi yerleşim yeri inşa etme arzusunun 1980'lerin sonlarına uzandığı aktarıldı.

Bazı Filistinlilerin elinde işledikleri arazilerin Osmanlı döneminden beri kendilerine ait olduğunu belgeleyen Osmanlı tapusu bulunduğu belirtilen raporda, Yahudi yerleşimcilerin 2017-2019 yılları arasında El-Halil kentinde geçmiş yıllarda kurulan büyük yerleşim yerlerine birkaç yüz metre uzakta 6 yerleşim yeri inşa ettiği vurgulandı.

Raporda, İsrail'in Batı Şeria'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de göreve gelmesinden bu yana 18, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ise 14 yerleşim yeri inşa ettiği dile getirildi.

Ofisin raporunda, İsrail'in kasıtlı olarak El-Halil kentindeki Filistinlilere uyguladığı baskının dışında ihtiyaçlarını görmezden gelerek göç etmelerini hedeflediği, ihtiyaçlarını karşılayarak kentte kalmalarını teşvik için Yahudi yerleşimcilere uygun ortam sağladığı anlatıldı.

Raporda ayrıca, İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'da, Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek için daha fazla Filistin toprağına el koymayı hedefleyen yeni yerleşim projelerine sahip olduğu ifade edildi.

Yüz ölçümü ve nüfus sayısı itibarıyla Filistin'in en büyük şehirlerinden biri olan El-Halil'in çevresinde onlarca Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

El Halil kentindeki Eski Şehir bölgesinde yaşayan yaklaşık 600 Yahudi yerleşimcinin, 1500 İsrail askeri tarafından korunduğu belirtiliyor.



İsrail ile Filistin arasında 1997'de yapılan anlaşma ile El Halil kenti, H1 ve H2 olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Kentin yüzde 80'i tümüyle Filistin yönetiminin kontrolüne, yüzde 20'lik bölümü ise güvenlik bakımından İsrail'e, idari olarak ise Filistin'e bağlanmıştı.



İsrail ve Filistinli kaynaklar, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da yaklaşık 650 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığını kaydediyor.